Новости сериалов — лучшее за неделю

Айзек Хемпстед-Райт подтвердил: финал для Брана придумал Джордж Мартин — актёр утверждает, что именно писатель усадил младшего Старка на трон.

Внешний вид солдат Нильфгаарда расстроил фанатов «Ведьмака» — интернет не в восторге от доспехов мощнейшей армии Континента.

«Чернобыль» обошёл по популярности «Игру престолов» и «Во все тяжкие» — мини-сериал занял первую строчку в рейтинге популярности по версии IMDb.

Стоимость 8-го сезона «Игры престолов» может оказаться заметно выше официальной — по крайней мере, ходят такие слухи.

«Кремниевая долина» завершится шестым сезоном — создатели и продюсеры решили, что пора прощаться.

«Пацаны» — промо-арт — боевик о безжалостных борцах с поехавшими супергероями дебютирует на Amazon в конце июля.

Брайан Фуллер по-прежнему надеется на возвращение «Ганнибала» — говорит, нужно только найти подходящий канал или стриминговый сервис.

Съёмки «Ведьмака» официально подошли к концу — проект уходит в постпродакшен, а премьеру ждём в конце года.

«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — тизер и постер многосерийного фэнтези — вселенная культового фильма Джима Хенсона вернётся на экраны в многосерийном приквеле.