Стоимость 8-го сезона «Игры престолов» может оказаться заметно выше официальной

Щедрость кабельного канала HBO по отношению к его эффектно затонувшему флагману «Игра престолов» ни для кого секретом не являлась. Об этом открыто заявляли и бессменные рулевые фэнтезийного эпика Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Однако, по слухам, финальный сезон сериала обошёлся телевещателю в куда более крупную сумму, чем официально заявленные $ 90 млн (по $ 15 млн на серию).

Сценарист Зак Стенц («Тор», «Люди Икс: Первый класс») в беседе с Кевином Смитом и Марком Бернардином в рамках подкаста Fatman Beyond заявил, что финальный сезон эпической саги обошёлся HBO в $ 240 млн.

Я слышал от достаточно надёжного источника, сколько стоил последний сезон «Игры престолов», и стоил он куда дороже, чем заявлялось. Шесть эпизодов обошлись где-то в $ 240 млн. Это, конечно, боже ты мой как много, но меньше, чем потрачено на «Лигу справедливости». И какая вещь принесла Warner Brothers больше прибыли за последние два года — «Лига справедливости» или последний сезон «Игры престолов»? Бум, «Игра престолов» — лучшее вложение. Зак Стенц, человек с полезными знакомствами

Сомневаться не приходиться — в финансовом плане HBO не прогадал, и даже столь солидная инвестиция почти наверняка окупилась с лихвой. В конце концов актёры и творческая команда выложились на все сто, визуальная составляющая производила необходимый эффект и соответствовала всем стандартам голливудского масштабного действа. А вот сюжет и персонажи, изувеченные в угоду безмозглому, зато шокирующему представлению, — в данном случае, видимо, лишь незначительный сопутствующий ущерб.