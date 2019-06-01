Соавтор «Колеса времени» рассказал о сценариях первых эпизодов экранизации

Последний раз об экранизации «Колеса времени» Роберта Джордана информация появлялась в начале весны, когда стало известно, что съёмки эпического фэнтези от Amazon собираются начать в сентябре в Праге. Ещё чуть позже выяснилось, что подбором актёров займётся кастинг-директор Келли Валентайн Хендри («Последнее королевство»).

Нынче же писатель Брэндон Сандерсон, завершивший труд покойного автора культовой книжной серии, заглянул на Reddit и рассказал, что ему известно о проекте.

[Сценаристы] выбрали довольно неожиданные сюжетные решения, которые, впрочем, мне понравились. Я почитал сценарии и оставил кое-какие замечания, сумел направить персонажей в нужном направлении. Первый сценарий действительно хорош.

Сандерсон заверил, что подавляющее большинство упомянутых решений замечательны, они помогут сериалу обрести собственную душу и при этом позволят ему оставаться верным духу первоисточника. По ощущениям писателя, поклонники в целом останутся довольны. Более подробной информации пока не будет, поскольку проект, что называется, в движении — активно меняется и формируется.

Судя по вносимым изменениям, они близки по духу к тем положительным преобразованиям, которые внесли при переводе на большой экран «Властелина колец». Кое-какие вещи изменили, чтобы фильм соответствовал законам кинематографа.

Сандерсон отметил, что в первую очередь впечатлён шоураннером Рейфом Джадкинсом, которому удаётся вести проект, соблюдая баланс между любовью к литературному первоисточнику и собственным творческим видением.

Лично для меня [такой подход] предпочтительнее, чем то, что вышло с первыми двумя фильмами про Гарри Поттера, которые выглядели попыткой перенести книги на экран буквально постранично. Уверен, некоторые решения команды вызовут противоречивую реакцию, но изменения вносятся из лучших побуждений, и мне действительно по душе большинство из них. И поверьте, первый сценарий крут. Прекрасные диалоги, детализированные персонажи, отличный темп повествования. Второй тоже хорош, выглядит чуть слабее первого, но он правится и перерабатывается. Брэндон Сандерсон, верит в успех

По предварительной информации, центральным персонажем сериала выступает Морейн из могущественного тайного женского ордена Айз Седай, отправившаяся в опасное путешествие в компании пяти спутниц и спутников. Женщина верит, что один из её сопровождающих — реинкарнация великого человека, который, если верить предсказанию, может спасти человечество либо окажется причиной его гибели.

Шоураннер и сценарист Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.») также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Риком Сэлвиджем, Ларри Мондрэгоном, Тедом Филдом и Майком Вебером. Первый и второй эпизоды снимет Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада», «Очень странные дела»).