«Пацаны» — промо-арт

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Жёсткие и бескомпромиссные «Пацаны» обзавелись промо-артом — своеобразными личными карточками с цитатами ключевых персонажей истории. Восьмисерийная экранизация комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона выйдет на потоковом сервисе Amazon 26 июля.

Насыщенный жестокостью и чёрным юмором боевик рассказывает о команде матёрых бойцов, занимающихся устранением обнаглевших от безнаказанности супергероев. В сериале снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.

Первый сезон срежиссировали Сет Роген и Эван Голдберг («Проповедник») по сценарию шоураннера проекта Эрика Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»).