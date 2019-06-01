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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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«Пацаны» — промо-арт

Жёсткие и бескомпромиссные «Пацаны» обзавелись промо-артом — своеобразными личными карточками с цитатами ключевых персонажей истории. Восьмисерийная экранизация комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона выйдет на потоковом сервисе Amazon 26 июля.

Насыщенный жестокостью и чёрным юмором боевик рассказывает о команде матёрых бойцов, занимающихся устранением обнаглевших от безнаказанности супергероев. В сериале снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.

Первый сезон срежиссировали Сет Роген и Эван Голдберг («Проповедник») по сценарию шоураннера проекта Эрика Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»).

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»
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