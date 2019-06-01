Постеры сериалов «Легион», «Чёрное зеркало»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появились свежие постеры к сериалам «Легион» Ноя Хоули и «Чёрное зеркало» Чарли Брукера.

Живописный плакат 3-го сезона супергеройской драмы — настоящее зашифрованное послание, изображающее центральных персонажей истории и их непростую взаимосвязь. Заключительная глава «Легиона» с Дэном Стивенсом в главной роли стартует на кабельном канале FX 24 июня.

Антиутопическая антология получила для своего трёхсерийного 5-го сезона объединяющий постер с традиционным смайликом из растрескавшегося стекла. В новой части технотриллера, которая выйдет на Netflix 5 июня, снимаются Эндрю Скотт, Тоферг Рейс, Майли Сайрус, Ангури Райс, Энтони Маки, Пом Клементьефф и другие.