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Постеры сериалов «Легион», «Чёрное зеркало»

В сети появились свежие постеры к сериалам «Легион» Ноя Хоули и «Чёрное зеркало» Чарли Брукера.

Живописный плакат 3-го сезона супергеройской драмы — настоящее зашифрованное послание, изображающее центральных персонажей истории и их непростую взаимосвязь. Заключительная глава «Легиона» с Дэном Стивенсом в главной роли стартует на кабельном канале FX 24 июня.

Антиутопическая антология получила для своего трёхсерийного 5-го сезона объединяющий постер с традиционным смайликом из растрескавшегося стекла. В новой части технотриллера, которая выйдет на Netflix 5 июня, снимаются Эндрю Скотт, Тоферг Рейс, Майли Сайрус, Ангури Райс, Энтони Маки, Пом Клементьефф и другие.

Постеры сериала «Легион» Постеры сериала «Чёрное зеркало»
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