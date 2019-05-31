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Первоисточники: ew.comwww.makinggameofthrones.com Прямая ссылка на новость:
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Айзек Хемпстед-Райт подтвердил: финал для Брана придумал Джордж Мартин

Воплощение Трёхглазого ворона на экране — Айзек Хемпстед-Райт — прояснил один важный момент касательно финала «Игры престолов». Актёр рассказал, что решение короновать Брана Старка принадлежит непосредственно Джорджу Р. Р. Мартину.

Дэвид [Бениофф] и Д. Б. [Уайсс] сказали мне, что есть две вещи, которые Дж. Р. Р. Мартин запланировал для Брана. Это откровение, связанное с Ходором, и то, что Бран станет королём. Это нечто особенное — быть непосредственно вовлечённым в нечто, что является частью видения автора. И это действительно отличный способ завершить историю.

Я считаю, [Бран] прекрасно подходит для этой роли. Ты никогда не подумал бы о нём в таком ключе, но о чём ещё мечтать, когда король не обременён личными привязанностями или тайным планом, зато обладает невозмутимым пониманием вселенной? Он идеально подходит на роль правителя.

Думаю, он станет действительно хорошим королём. Возможно, и будет ощущаться недостаток в по-настоящему эмоциональном лидере, что тоже хорошее качество для короля или королевы. Но в то же время спорить с Браном не получиться. Он такой: «Нет, я знаю всё».

 
Айзек «древовидец» Хемпстед-Райт, мастер всезнания и ничегонеделания

Прежде актёр уже рассказывал, как на него подействовал «королевский» сюжетный твист во время чтения сценария. Он решил, что это шутка, и его просто разыграли. Приблизительно так же посчитали и зрители, прочитавшие в сети спойлеры финального сезона.

Возможно, никто сильно и не удивлялся бы Брану Сломленному на троне, не превратись он стараниями создателей в беспощадно одномерный и практически бесполезный для сюжета придаток к креслу на колёсах.

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Темы
 
Игра престолов
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