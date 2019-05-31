«Чернобыль» обошёл по популярности «Игру престолов» и «Во все тяжкие»

Пока разъярённые фанаты «Игры престолов» спешно отписываются от HBO, все остальные настоятельно рекомендуют им не делать этого, пока не посмотрят «Чернобыль». Мини-сериал действительно пришёлся по вкусу критикам и зрителям, несмотря на весьма специфичную и печальную тематику. Цифры говорят сами за себя: на данный момент проект занимает первую строчку рейтинга лучших сериалов всех времён по версии сайта IMDb.
Так выглядит первая десятка (количество голосов):
«Чернобыль» (52 тыс.)
«Планета Земля II» (71 тыс.)
«Братья по оружию» (317 тыс.)
«Планета Земля» (147 тыс.)
«Во все тяжкие» (1 млн 200 тыс.)
«Игра престолов» (1 млн 500 тыс.)
«Наша планета» (10 тыс.)
«Прослушка» (244 тыс.)
«Космос» (95 тыс.)
«BBC: Голубая планета» (19 тыс.)
Естественно, главенствующее место в рейтинге можно списать на сравнительное небольшое количество оценок, равно как и на малое число эпизодов — у мини-сериала, по понятным причинам, куда меньше шансов успеть разочаровать зрителя, чем у той же «Игры престолов». Однако нельзя не признать, что «Чернобыль» и впрямь пользуется большой популярностью, что подтверждают также 86 баллов на Metacritic и 96% от критиков на Rotten Tomatoes.
Меж тем финальный эпизод драмы выйдет в эфир HBO уже 3 июня.