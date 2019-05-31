«Чернобыль» обошёл по популярности «Игру престолов» и «Во все тяжкие»

Пока разъярённые фанаты «Игры престолов» спешно отписываются от HBO, все остальные настоятельно рекомендуют им не делать этого, пока не посмотрят «Чернобыль». Мини-сериал действительно пришёлся по вкусу критикам и зрителям, несмотря на весьма специфичную и печальную тематику. Цифры говорят сами за себя: на данный момент проект занимает первую строчку рейтинга лучших сериалов всех времён по версии сайта IMDb.

Так выглядит первая десятка (количество голосов):

Естественно, главенствующее место в рейтинге можно списать на сравнительное небольшое количество оценок, равно как и на малое число эпизодов — у мини-сериала, по понятным причинам, куда меньше шансов успеть разочаровать зрителя, чем у той же «Игры престолов». Однако нельзя не признать, что «Чернобыль» и впрямь пользуется большой популярностью, что подтверждают также 86 баллов на Metacritic и 96% от критиков на Rotten Tomatoes.

Меж тем финальный эпизод драмы выйдет в эфир HBO уже 3 июня.