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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Хиллари Клинтон собирается делать фильмы и сериалы про женщин

Хиллари Клинтон подключилась к Стивену Спилбергу в продюсировании телефильма или сериала «Час женщины» (The Woman's Hour) — экранизации книги Элейн Вейс The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote об американских активистках, боровшихся за то, чтобы у женщин было право голоса. И хотя проект до сих пор не готов, этот опыт пришёлся Клинтон по душе. Теперь вместе со своей дочерью Челси бывшая первая леди США и бывшая кандидат в президенты всё тех же США подумывает основать собственную продюсерскую компанию, которая сосредоточилась бы на киношных и телевизионных историях про женщин.

Это не первый пример политиков-продюсеров. Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама в прошлом году создали продюсерскую компанию Higher Ground Productions, партнёрствующую с потоковым сервисом Netflix и борющуюся за демократические ценности на больших и малых экранах. Уже даже известны планы на первые семь проектов — те будут разными по формату (игровые кинофильмы, документальные фильмы и сериалы), но схожими по настрою. Первой ласточкой стала полнометражная документалка «Американская фабрика» (American Factory) про открытие китайским миллиардером фабрики в Огайо и про вызванное этим столкновение культур. На подходе документальный сериал «Пятый риск» (Fifth Risk) про политические назначения Дональда Трампа и документальная полнометражка «Лагерь Крип» (Crip Camp) про летний лагерь 1970-х для подростков с ограниченными возможностями.

Ещё один тренд, которому прямо-таки необходим «наш ответ». Или хотя бы ответ со стороны Трампа.

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