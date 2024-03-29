Паучиха Ким Кардашьян и Эмма Робертс на сносях на баннерах «Американской истории ужасов»

Хоррор-антология Райана Мёрфи «Американская история ужасов» готовится к своему возвращению на экраны, что может быть небезынтересно тем зрителям, которые жаждут узнать, чем закончится актуальная сюжетная линия. В честь премьеры второй части 12 сезона с подзаголовком «Деликатное положение» в сети опубликованы свежие баннеры — с героинями Эммы Робертс и Ким Кардашьян.

На прошлой неделе кабельный канал выкатил трейлер жуткой истории, свежие эпизоды которой начнут выходить 3 апреля.