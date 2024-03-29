 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Второй сезон «Одних из нас» нашёл свою Эбби — её сыграет Кейтлин Дивер Соня Блейд угрожает на свежем фото со съёмок «Мортал Комбат 2» Результаты «Премии Steam 2023» вышли немного странными Чимин из AOA возвращается с сольным синглом Эйса Гонсалес выполняет важную миссию в первом отрывке «Министерства неджентльменских дел»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
275

Паучиха Ким Кардашьян и Эмма Робертс на сносях на баннерах «Американской истории ужасов»

Хоррор-антология Райана Мёрфи «Американская история ужасов» готовится к своему возвращению на экраны, что может быть небезынтересно тем зрителям, которые жаждут узнать, чем закончится актуальная сюжетная линия. В честь премьеры второй части 12 сезона с подзаголовком «Деликатное положение» в сети опубликованы свежие баннеры — с героинями Эммы Робертс и Ким Кардашьян.

На прошлой неделе кабельный канал выкатил трейлер жуткой истории, свежие эпизоды которой начнут выходить 3 апреля.

Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов»
Теги
ГалереяАмериканская история ужасов
Комментарии

Ещё на эту тему

8Эмма Робертс целуется с Ким Кардашьян в свежем трейлере 12 сезона «Американской истории ужасов» +«Aмepикaнcкиe иcтopии yжacoв» пepeбpaлиcь в виpтyaльнyю peaльнocть в тизepe тpeтьeгo ceзoнa 1Myтныe дaмы нa пocтepax 12 ceзoнa «Aмepикaнcкoй иcтopии yжacoв»

Тоже интересно

8Эмма Робертс целуется с Ким Кардашьян в свежем трейлере 12 сезона «Американской истории ужасов» 0Опережая время: как Лоис Лейн воспользовалась мужским туалетом в 1978 году 8Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 разошлось тиражом свыше 5 млн копий 3Новое аниме весны 2024 года 27«Приключения Петрова и Васечкина» продолжатся 40 лет спустя, но зачем?

Далее на КГ

0
«Полное исследование» — тизер-трейлер аниме про многообещающего гениального режиссёра, которому не даётся работа над ромкомом
 2
Эйса Гонсалес выполняет важную миссию в первом отрывке «Министерства неджентльменских дел»
 0
До премьеры новой экранизации ранобэ «Волчица и пряности» вышел её опенинг без титров
 0
«Провожающая в последний путь Фрирен» — новое специальное музыкальное видео лидера рейтинга MyAnimeList
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Духополис»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 519: Смутные игры
 8
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» исполнит главную роль в ремейке «Холопа»
 4
Схватка двух корпораций за американские завтраки в трейлере комедии «Разморозка: История Поп-Тарта»
 1
«Эйфория» — всё? Звезда сериала уверена, что третьего сезона не будет
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новый «Хищник» в работе! Очередной приквел снимет режиссёр «Добычи»
 
Тизер «Пингвина»: матёрый Освальд Кобблпот и мрачный Готэм
 
«Властелины воздуха» стали самым просматриваемым сериалом за всю историю Apple TV+
 
Кино Только детей пугать: вышел первый тизер «Домовёнка Кузи» от Сарика Андреасяна
 
Игры КГ играет: Dead by Daylight: ALL THINGS WICKED
 
Кино «Падение империи» в формате IMAX: новый постер экшена про американскую гражданскую войну
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
 
0Ноль кадров в секунду – 519: Смутные игры
 
 
3ЕВА
 
 
15Телеовощи – 541: Темпоральный Чапаев
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 612: KinoKiller, «Красотки в бегах» Итана Коэна, трейлер «Ворона», «Мадам Паутина», «Аргайл»
 
2Ноль кадров в секунду – 518: Чёрный на три процента
 
 
6ЕВА – 573: Бездна интеллекта
 
2Телеовощи – 540: Серийный душнила
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 611: «Дюна 2», «Онегин» Сарика Андреасяна, «Оскар 2024», математика Зака Снайдера, «Дева и дракон»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 119: Что такое «инди-игры»?
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru