 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Мобильный Маркетинг", ИНН 7714395269, рекламодатель ЕРИР #a-24726

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvG7

     
Жeня выpocлa! Шикapнaя Дapья Meльникoвa нa cъёмкax втopoгo ceзoнa нoвыx «Пaпиныx дoчeк» (фoтo) Peжиccёp Джopдж Kлyни и cпopтивныe пapни пoбeдят нaциcтoв в нoвoй иcтopичecкoй дpaмe
Реклама
   

Реклама

ООО "Леста Геймс Эдженси", ИНН 9705161726, рекламодатель ЕРИР #a-26714

Токен: 4CQwVszH9pUmoq23Aze

• • •
 
СЕРИАЛЫ
257

«Американские истории ужасов» перебрались в виртуальную реальность в тизере третьего сезона

Ужасы в сети. Кабельный канал FX и стриминговый сервис Hulu готовят к премьере четырёхсерийный третий сезон хоррор-антологии «Американские истории ужасов», чей свежий тизер появился в сети. Свежие эпизоды спин-оффа «Американской истории ужасов» выйдут в самый подходящий для проектов подобного жанра период — 26 октября, накануне Хэллоуина.

Зрителей ждёт тематическая подборка эпизодов о новых кошмариках, однако никакой сюжетной конкретики по ним не имеется. Очевидно, тут важнее атмосфера, чем какая-никакая событийность.

За проект номинально (в качестве исполнительных продюсеров) отвечают создатели хоррор-франчайза FX Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак, а также Алексис Мартин Вудалл, Макс Уинклер, Мэнни Кото и Джон Робин Бэйтц.

И красочные постеры:

Постеры сериала «Американские истории ужасов» Постеры сериала «Американские истории ужасов» Постеры сериала «Американские истории ужасов»
Теги
ВидеоАмериканские истории ужасов
Комментарии

Ещё на эту тему

+«Aмepикaнcкиe иcтopии yжacoв» aнoнcиpoвaли нoвыe эпизoды (пocтep)

Тоже интересно

0Бэтвyмeн и Бэтвинг вoзглaвят нoвyю кoмaндy Ayтcaйдepoв 8Лoки бeгaeт пo Mиcc Mинyткe нa пocтepe втopoгo ceзoнa «Лoки» 18«Oппeнгeймep» oчeнь пoмoг cтyдии Universal зapaбoтaть в 2023 гoдy 4 миллиapдa дoллapoв 1Bтopoй ceзoн зaкpытoгo «Пaнтeoнa» пpиютил y ceбя Amazon (тpeйлep) 7Гepaльт нe xoчeт вoeвaть в cвeжeм тpeйлepe тpeтьeгo ceзoнa «Beдьмaкa»

Далее на КГ

0
Карла Гуджино явилась карать богачей в свежем тизере «Падения дома Ашеров»
 7
Продюсер Джеймс Ван предлагает окунуться в трейлер ужастика «Ночное купание»
 7
Режиссёр «Гладиатора 2» Ридли Скотт объяснил свой выбор актёра на главную роль
 18
ДРКГ-21: Bceяpeдaкция oтмeчaeт Дeнь poждeния
 15
Сериал о «гениальной» наследнице Тони Старка отодвинули на осень 2025 года
 3
Режиссёр экранизации Doom Анджей Бартковяк снимет сверхъестественный триллер
 4
Авторы «Ведьмака» садятся дописывать сценарий четвёртого сезона
 3
Зак Эфрон в обнимку с братьями-качками на постере драмы «Стальная хватка»
 2
«Викинги: Вальхалла» показали свои «римские» кадры из третьего сезона
 4
Castlevania: Nocturne вернётся на второй сезон (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Пpeмьepa чeтвёpтoгo ceзoнa «Hacтoящeгo дeтeктивa» oтклaдывaeтcя
 
Кино «Бapбeнгeймep» мoжeт нaгpянyть в oтeчecтвeнныe кинoтeaтpы в aвгycтe
 
Кино «Бapби» вoзглaвилa poccийcкий пpoкaт
 
Аниме Извecтнo, кoгдa нaчнётcя пoкaз нoвыx эпизoдoв aнимe «Hapyтo»
 
КиноИгры Kopoлeвa кceнoмopфoв нe пocпeвaeт зa клoнoм Pипли в peлизнoм тpeйлepe Dead by Daylight — Alien
 
Аниме «Acypa Keнгaнa 3» — пepвый тизep и дaтa выxoдa финaлa лyчшeгo aнимe o пoдпoльныx тypниpax
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 588: «Миссия невыполнима 7», «Гран туризмо», победа над ИИ, пepeзaпycк «Людeй Икc»
 
1ЕВА
 
 
5Телеовощи – 516: Мы слишком далеко зашли
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 587: «Неудержимые 4», новые «Дети шпионов», мемуары Лecли Джoнc, «Никто тебя не спасёт», «Айта»
 
0Ноль кадров в секунду – 493: Античные сливы
 
 
5ЕВА – 548: Гендерная слеза и чеховский гатлинг
 
2Телеовощи – 515: Пушистый подросток
 
1Ноль кадров в секунду – 492: Unity против Unity
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 586: «Синий жук», «Кентавр», прорва русских сказок, пиратский конфликт с Red Head Sound
 
3ЕВА – 547: Телефонная будка судьбы
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru