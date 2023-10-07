«Американские истории ужасов» перебрались в виртуальную реальность в тизере третьего сезона

Ужасы в сети. Кабельный канал FX и стриминговый сервис Hulu готовят к премьере четырёхсерийный третий сезон хоррор-антологии «Американские истории ужасов», чей свежий тизер появился в сети. Свежие эпизоды спин-оффа «Американской истории ужасов» выйдут в самый подходящий для проектов подобного жанра период — 26 октября, накануне Хэллоуина.

Зрителей ждёт тематическая подборка эпизодов о новых кошмариках, однако никакой сюжетной конкретики по ним не имеется. Очевидно, тут важнее атмосфера, чем какая-никакая событийность.

За проект номинально (в качестве исполнительных продюсеров) отвечают создатели хоррор-франчайза FX Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак, а также Алексис Мартин Вудалл, Макс Уинклер, Мэнни Кото и Джон Робин Бэйтц.

И красочные постеры: