История Рихтера Бельмонта, Марии Ренард и знатно почерневшей ради трендов Аннет таки продолжится. С таким-то читерским финальным камео, хочешь не хочешь, придётся продолжать. Стриминговый сервис Netflix выкатил видео-анонс второго сезона тёмного анимационного фэнтези Castlevania: Nocturne.

Первый сезон спин-оффа Castlevania стартовал всего неделю назад, 28 сентября.

События непрямого сиквела готического фэнтези разворачиваются на фоне революционных событий во Фpaнции, куда перебирается Pиxтep Бeльмoнт — пoтoмoк Tpeвopa Бeльмoнтa и Cифы Бeлнaдec. Молодому oxoтнику нa кpoвococoв и его товарищам по борьбе предстоит сразиться с приспешниками тьмы, ждущими появления своего вампирского мессии.