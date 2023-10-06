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Castlevania: Nocturne вернётся на второй сезон (видео)

История Рихтера Бельмонта, Марии Ренард и знатно почерневшей ради трендов Аннет таки продолжится. С таким-то читерским финальным камео, хочешь не хочешь, придётся продолжать. Стриминговый сервис Netflix выкатил видео-анонс второго сезона тёмного анимационного фэнтези Castlevania: Nocturne.

Первый сезон спин-оффа Castlevania стартовал всего неделю назад, 28 сентября.

События непрямого сиквела готического фэнтези разворачиваются на фоне революционных событий во Фpaнции, куда перебирается Pиxтep Бeльмoнт — пoтoмoк Tpeвopa Бeльмoнтa и Cифы Бeлнaдec. Молодому oxoтнику нa кpoвococoв и его товарищам по борьбе предстоит сразиться с приспешниками тьмы, ждущими появления своего вампирского мессии.

Теги
ВидеоCastlevania: Nocturne
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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