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637

Новые сериалы недели: сиквел Castlevania, спин-офф «Пацанов» и другие новинки

Источник: Amazon

Конец сентября подарит зрителям пару заметных многосерийных премьер. Стриминговый сервис Amazon выкатит сразу три первых эпизода спин-оффа «Пацанов» о школе юных супергероев, а на потоковом сервисе Natflix выйдет первый сезон сиквела Castlevania с подзаголовком Nocturne. Отечественные сериалоделы предложат оценить комедию «Бедные Абрамовичи».

Понедельник, 25 сентября

 
Конец сезона11
Comedy Central
Футурама Futurama

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио, Тресс Макнилл, Фил Ламарр, Лорен Том

Создатель Мэтт Грейнинг

Одиннадцатый сезон в который раз возрождённой культовой комедии завершится десятым эпизодом All The Way Down. Следующие десять серий проекту давно гарантированы — продолжение изначально задумывалось 20-серийным.

Видео

Вторник, 26 сентября

 
Премьера+
START
Бедные Абрамовичи

комедия

В ролях Гера Сандлер, Анна Банщикова, Семён Стругачёв, Денис Котов, Нина Дворжецкая, Баястан Колдошалы

Эта семья далека от еврейских традиций, религии и самосознания. Но все меняется в один день, когда в Борю попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка — вредным стариком Хаимом, который навлек на весь их род проклятие. И только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей.

Видео

Среда, 27 сентября

 
Конец сезона3
Apple TV+
В ритме жизни Physical

комедия, драма

В ролях Роуз Бирн, Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао

Создатель Энни Уайзман

Десятый эпизод Like a Prayer станет заключительным для третьего сезона и сериала. Стриминговый сервис Apple TV+ успел попрощаться с проектом.

Видео

 
Конец сезона3
FX
Псы резервации Reservation Dogs

комедия

В ролях Д'Фарао Ун-А-Тай, Эльва Гуерра, Сара Подемски, Мэттью Кардаропл, Девери Джейкобс, Паулина Алексис

Создатель Тайка Вайтити, Стерлин Хархо

Многосерийная комедия о молодых коренных американцах завершится десятым эпизодом третьего сезона. Эпизод получил название Dig.

Видео

Четверг, 28 сентября

 
Премьера+
Netflix
Castlevania: Nocturne Castlevania: Nocturne

фэнтези, мультфильм, боевик

В ролях Эдвард Блюмель, Зан Макларнон, Софи Скелтон, Настасья Кински, Ричард Дормер, Сусо Мбеду

1792 гoд. Пocлeдний выживший в cвoём poдy Pиxтep Бeльмoнт — пoтoмoк Tpeвopa Бeльмoнтa и Cифы Бeлнaдec — пoшёл пo cтoпaм пpeдкoв и cтaл oxoтникoм нa вaмпиpoв. В объятую революцией Фpaнцию Рихтера приводят cлyxи o вaмпиpe-мeccии. Tyт главный герой знaкoмитcя Mapиeй Peнapд, и другими борцами с нечистью. Очень скоро им вместе предстит вступить в битву с кровососами.

Видео

 
Сезон5
Sky1
Голяк Brassic

комедия, драма

В ролях Джозеф Гилган, Мишель Киган, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан, Дэмиен Молони, Райан Сэмпсон

Создатель Джозеф Гилган, Дэниел Броклхёрст

Сериал рассказывает о жизни Винсента «Винни» О’Нила и его друзей, живущих в городке Хоули на севере Англии. Компания друзей промышляет различными мелкими преступлениями для зарабатывания денег.

29.09.20203

Видео

 
Премьера+
Amazon Prime Video
Поколение „Ви“ Gen V

фантастика

В ролях Джaз Cинклep, Пaтpик Швapцeнeггep, Шeлли Koнн, Шoн Пaтpик Toмac, Mэдди Филлипc, Aлeкcaндpa Kacтильo

Создатель Эван Голдберг, Эрик Крипке, Крэйг Розенберг

B цeнтpe cюжeтa — иcтopии cтyдeнтoв-бyнтapeй, pacкpывaющиx тёмныe тaйны yникaльнoгo yчeбнoгo зaвeдeния для молодых и перспективных обладателей сверхспособностей из вселенной «Пацанов».

Видео

Воскресенье, 1 октября

 
Сезон14
FOX
Закусочная Боба Bob's Burgers

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи

Создатель Лорен Бочар

Анимационный сериал рассказывает о семье, которая работает в гамбургер-ресторане. При этом с ними происходят различные интересные ситуации.

Видео

 
Сезон22
FOX
Гриффины Family Guy

мультфильм, комедия

В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри

Создатель Сет Макфарлейн

В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.

 
Сезон35
FOX
Симпсоны The Simpsons

мультфильм, комедия

В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария

Создатель Мэтт Гроунинг

Семейство Симпсонов известно на весь мир. Весёлый и неунывающий папа Гомер, мудрая и рассудительная мама Мардж, их дочка отличница Лиза, несносный мальчишка Барт и маленькая Мэгги. Мультфильм — это настоящая пародия на американскую жизнь и шоу-бизнес. Здесь зрители повстречают множество мультяшных прототипов реально существующих персонажей, окунутся в решение насущных проблем, а также познают стандарты жизни семьи в США.

Видео

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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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