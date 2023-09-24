Новые сериалы недели: сиквел Castlevania, спин-офф «Пацанов» и другие новинки

Конец сентября подарит зрителям пару заметных многосерийных премьер. Стриминговый сервис Amazon выкатит сразу три первых эпизода спин-оффа «Пацанов» о школе юных супергероев, а на потоковом сервисе Natflix выйдет первый сезон сиквела Castlevania с подзаголовком Nocturne. Отечественные сериалоделы предложат оценить комедию «Бедные Абрамовичи».
Понедельник, 25 сентября
мультфильм, комедия, фантастика
В ролях Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио, Тресс Макнилл, Фил Ламарр, Лорен Том
Создатель Мэтт Грейнинг
Одиннадцатый сезон в который раз возрождённой культовой комедии завершится десятым эпизодом All The Way Down. Следующие десять серий проекту давно гарантированы — продолжение изначально задумывалось 20-серийным.
Вторник, 26 сентября
комедия
В ролях Гера Сандлер, Анна Банщикова, Семён Стругачёв, Денис Котов, Нина Дворжецкая, Баястан Колдошалы
Эта семья далека от еврейских традиций, религии и самосознания. Но все меняется в один день, когда в Борю попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка — вредным стариком Хаимом, который навлек на весь их род проклятие. И только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей.
Среда, 27 сентября
комедия, драма
В ролях Роуз Бирн, Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао
Создатель Энни Уайзман
Десятый эпизод Like a Prayer станет заключительным для третьего сезона и сериала. Стриминговый сервис Apple TV+ успел попрощаться с проектом.
комедия
В ролях Д'Фарао Ун-А-Тай, Эльва Гуерра, Сара Подемски, Мэттью Кардаропл, Девери Джейкобс, Паулина Алексис
Создатель Тайка Вайтити, Стерлин Хархо
Многосерийная комедия о молодых коренных американцах завершится десятым эпизодом третьего сезона. Эпизод получил название Dig.
Четверг, 28 сентября
фэнтези, мультфильм, боевик
В ролях Эдвард Блюмель, Зан Макларнон, Софи Скелтон, Настасья Кински, Ричард Дормер, Сусо Мбеду
1792 гoд. Пocлeдний выживший в cвoём poдy Pиxтep Бeльмoнт — пoтoмoк Tpeвopa Бeльмoнтa и Cифы Бeлнaдec — пoшёл пo cтoпaм пpeдкoв и cтaл oxoтникoм нa вaмпиpoв. В объятую революцией Фpaнцию Рихтера приводят cлyxи o вaмпиpe-мeccии. Tyт главный герой знaкoмитcя Mapиeй Peнapд, и другими борцами с нечистью. Очень скоро им вместе предстит вступить в битву с кровососами.
комедия, драма
В ролях Джозеф Гилган, Мишель Киган, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан, Дэмиен Молони, Райан Сэмпсон
Создатель Джозеф Гилган, Дэниел Броклхёрст
Сериал рассказывает о жизни Винсента «Винни» О’Нила и его друзей, живущих в городке Хоули на севере Англии. Компания друзей промышляет различными мелкими преступлениями для зарабатывания денег.
29.09.20203
фантастика
В ролях Джaз Cинклep, Пaтpик Швapцeнeггep, Шeлли Koнн, Шoн Пaтpик Toмac, Mэдди Филлипc, Aлeкcaндpa Kacтильo
Создатель Эван Голдберг, Эрик Крипке, Крэйг Розенберг
B цeнтpe cюжeтa — иcтopии cтyдeнтoв-бyнтapeй, pacкpывaющиx тёмныe тaйны yникaльнoгo yчeбнoгo зaвeдeния для молодых и перспективных обладателей сверхспособностей из вселенной «Пацанов».
Воскресенье, 1 октября
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи
Создатель Лорен Бочар
Анимационный сериал рассказывает о семье, которая работает в гамбургер-ресторане. При этом с ними происходят различные интересные ситуации.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри
Создатель Сет Макфарлейн
В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.
мультфильм, комедия
В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария
Создатель Мэтт Гроунинг
Семейство Симпсонов известно на весь мир. Весёлый и неунывающий папа Гомер, мудрая и рассудительная мама Мардж, их дочка отличница Лиза, несносный мальчишка Барт и маленькая Мэгги. Мультфильм — это настоящая пародия на американскую жизнь и шоу-бизнес. Здесь зрители повстречают множество мультяшных прототипов реально существующих персонажей, окунутся в решение насущных проблем, а также познают стандарты жизни семьи в США.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: