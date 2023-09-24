Новые сериалы недели: сиквел Castlevania, спин-офф «Пацанов» и другие новинки

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Эта семья далека от еврейских традиций, религии и самосознания. Но все меняется в один день, когда в Борю попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка — вредным стариком Хаимом, который навлек на весь их род проклятие. И только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей.