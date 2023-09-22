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СЕРИАЛЫ
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Дженсен Эклс шлёт чёткий сигнал со съёмочной площадки «Поколения „Ви“»

Первый супергерой Америки в исполнении Дженсена Эклса снова надел свой боевой костюм — на этот раз ради камео в спин-оффе «Пацанов» о сверходарённых школьниках-бунтарях. Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивное фото со съёмочной площадки сериала «Поколение „Ви“» по вселенной комиксов Гарта Энниса.

Камео, само собой, отснято несколько месяцев назад, а подробности его появления в сюжете «школьного» спин-оффа до сих пор держатся в секрете. Но очень скоро всё тайное о возвращении Солдатика на экраны станет явным — премьера сериала состоится 29 сентября.

Постеры сериала «Поколение „Ви“»
Теги
ГалереяПоколение „Ви“
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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