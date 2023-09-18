«Поколение „Ви“» открывает учебный сезон в ознакомительном видео о колледже для супергероев

Престижное учебное заведение для молодых и перспективных обладателей суперспособностей приглашает абитуриентов на ознакомительный тур по колледжу Годолкина. Преподавательский состав во главе с профессором Ричардом Бринкерхоффом (Клэнси Браун) и студенты расскажут вам о преимуществах учёбы здесь, но, понятное дело, если вы не накачаны препаратом «Ви», оказаться среди лучших из лучших вам не светит.

Своеобразный промо-тизер спин-оффа «Пацанов» также напоминает, что премьера «Поколения „Ви“» состоится на стриминговой платфоре Amazon 29 сентября.