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«Поколение „Ви“» открывает учебный сезон в ознакомительном видео о колледже для супергероев

Престижное учебное заведение для молодых и перспективных обладателей суперспособностей приглашает абитуриентов на ознакомительный тур по колледжу Годолкина. Преподавательский состав во главе с профессором Ричардом Бринкерхоффом (Клэнси Браун) и студенты расскажут вам о преимуществах учёбы здесь, но, понятное дело, если вы не накачаны препаратом «Ви», оказаться среди лучших из лучших вам не светит.

Своеобразный промо-тизер спин-оффа «Пацанов» также напоминает, что премьера «Поколения „Ви“» состоится на стриминговой платфоре Amazon 29 сентября.

Теги
ВидеоПоколение „Ви“
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Источник фотографий: Depositphotos

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