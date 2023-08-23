Безголовый Хоумлендер и новое «Поколение „Ви“» на постере спин-оффа «Пацанов»

Никакого уважения к старшим. Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий постер сериала «Поколения „Ви“», спин-оффа многосерийной антигеройской сатиры «Пацаны» о студентах колледжа для особо одарённых.

На ансамблевом постере поместились все важные ученики, а также глава супергеройской Семёрки Хоумлендер — правда, не во плоти, а в виде обезглавленной статуи. Видимо, у подрастающего поколения суперов он популярностью не пользуется.

Премьера спин-оффа многосерийного хита Эрика Крипке по знаменитому комиксу Гарта Энниса состоится 29 сентября.