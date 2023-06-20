Дженсен Эклс рассказал о своём участии в четвёртом сезоне «Пацанов»

Учитывая, что о возвращении Дженсена Эклса в четвёртом сезоне «Пацанов» говорилось уже многократно, таинственность самого актёра кажется немного наигранной. Но всё же: Солдатик жив!

Отвечая на вопрос о своём участии в новом сезоне, Эклс не выдал ничего более конкретного, но ясно дал понять, что он там будет. Со стороны Эрика Крипке было бы неразумно списывать столь харизматичного злодея с такой обширной фан-базой.

Кое-что происходит. Мне нельзя ничего вам выдавать, но я могу сказать, что Солдатик не мёртв. Слава богу!

Также Солдатик уже точно появится в спин-оффе «Пацанов» «Поколение „Ви“». Правда, лишь в качестве камео.