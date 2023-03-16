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Джеффри Дин Морган и его фак крупным планом на съёмках «Пацанов»

Источник: Amazon

Как известно, съёмки в «Пацанах» требуют от актёров особых навыков, и у Джеффри Дина Моргана они точно присутствуют. Актёр опубликовал первое фото с площадки с подписью «На работе», фирменным жестом поприветствовав фанатов.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Дженсен Эклс тоже вернётся, так что ценители «Сверхъестественного» должны ждать продолжения с особым трепетом.

Дата выхода новых серий пока не сообщается, но, к счастью для всех нас, четвёртым сезоном дело точно не ограничится — у Эрика Крипке далекоидущие планы.

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ГалереяПацаны
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