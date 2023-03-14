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Актриса. Герой. Лесбиянка: «Пацаны» простились с Королевой Мэйв (видео)

Промо-машина «Пацанов» как всегда работает безошибочно и безостановочно, не пропуская ни одно заметное событие мира шоу-бизнеса. На этот раз, явно вдохновившись «Оскаром», Vaught выпустила видео-прощание с «павшей в бою» Королевой Мэйв, настоящей героиней и яростной лесбиянкой.

Есть подозрение, что Доминик Макэллиготт мы в четвёртом сезоне уже не увидим, но у неё всегда есть возможность засветиться в таких вот промо-материалах.

Съёмки продолжения идут уже несколько месяцев. На сей раз к Карлу Урбану, Джеку Куэйду, Энтони Старру, Дженсену Эклсу, Эрин Мориарти, Карен Фукухаре, Джесси Т. Ашеру, Нэйтану Митчеллу, Ласу Алонсо и Томеру Капону присоединились Джеффри Дин Морган, Вэлори Керри и Сьюзэн Хэйард. А ещё вернулся Саймон Пегг.

Теги
ВидеоПацаны
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15Лазер-шоу «Три дебила» – 558: «Человек-муравей 3», подростки Черепашки-ниндзя, вредный дед Том Хэнкс, «Говорят женщины»
 
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1Телеовощи – 486: Сасай кудасай
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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