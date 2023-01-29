Звезда «Пацанов» показал, что под костюмом у Подводного

Звезда соцсетей и большой любитель морепродуктов, Подводный регулярно и охотно демонстрирует собственную исключительную физическую форму, и четвёртый сезон «Пацанов», очевидно, исключением не станет. Так, исполнитель роли Чейс Кроуфорд показал процесс подготовки к съёмкам, ясно дав понять, что там у него нет ничего накладного. Жабр тоже нет.

Съёмки продолжения сейчас в самом разгаре, хотя некоторые уже успели отстреляться — например, Саймон Пегг, который вернётся к роли отца Хьюи в четвёртом сезоне. Остальные тоже на месте — Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Дженсен Эклс, Эрин Мориарти, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Лас Алонсо и Томер Капон уже успели в своё время отметиться на площадке. Среди новичков — Джеффри Дин Морган, Вэлори Керри и Сьюзэн Хэйард.

О дате выхода новых эпизодов пока ничего не известно — самое время навёрстывать. Вот всё, что произошло в межсезонье.