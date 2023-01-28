Безумная Старлайт на съёмках четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

Начавшиеся в прошлым августе съёмки четвёртого сезона «Пацанов» продолжаются, а участники творческой команды время о времени делятся с поклонниками промежуточными результатами этого сложного и увлекательного процесса. Эрин Мориарти, играющая бывшую участницу супергеройской Семёрки, опубликовала у себя в соцсетях свежее закадровое фото.

Снимок актриса подписала многообещающе, мол, её героиня нынче вся во власти мстительных настроений. Держитесь, будет весело. Или страшно. Или и то, и другое. В случае с «Пацанами» никогда точно не знаешь, чего именно ожидать.

Датой возвращения антигеройская сатира Эрика Крипке пока не обзавелась, о зрители надеются и верят, что свежие эпизоды начнут выходить на Amazon в этом году.