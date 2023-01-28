Расчленёнка и потоки крови в трейлере ужастика «Антология русского хоррора: Красный состав»

Ужасы по-нашему. В сети появился полноценный трейлер отечественного альманаха жутких анимационных историй «Антология русского хоррора: Красный состав». У сборника появилась точная дата выхода — премьера состоится на цифровых платформах more.tv и «Кинопоиск» 16 февраля.

В сборник входят шесть короткометражных кошмариков от разных режиссёров в разных анимационных техниках. В проект входят адаптации произведений Александра Грина («Дочь крысолова»), Алексея Толстого («Семья вурдалака»), Александра Пушкина («Гробовщик») и других.

Постановщики — Сергей Кибус, Джим Брайсон, Адам Джеффкоут, Сэм Чоу, Алёша Климов, Мэттью Лайон, Любомир Арсов и Хирофуми Накада. За производство отвечают Lakeside Animation Studio и Studio Metrafilms Moldova при участии «НМГ Студии»‎.