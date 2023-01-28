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Фиби Уоллер-Бридж берётся за сериал «Лара Крофт»

Источник: Disney

Востребованная нынче актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, которая на особом счету у стриминга Amazon, возьмётся написать для него сценарий будущего сериала «Лара Крофт». Название условное — исключительно чтобы было сразу понятно, о ком речь. Может, позже его подкорректируют.

Многосерийный проект по вселенной культового игрового франчайза и его киноадаптаций находится на стадии разработки. Источники портала THR сообщают, что Уоллер-Бридж значится в проекте исключительно на правах сценаристки, на главную или какую-либо другую роль не претендует.

Помимо этого, Фиби Уоллер-Бридж войдёт в команду исполнительных продюсеров сериала, о сюжетной составляющей которого пока нет никакой информации.

Теги
Лара Крофт
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