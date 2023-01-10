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Орландо Блум и Кара Делевинь посреди новой войны в трейлере второго сезона «Карнивал Роу»

Бург охватила настоящая война. Потоковый сервис Amazon показал трейлер второго — заключительного — сезона условно викторианского фэнтези «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь. Продолжение от шоураннера Эрика Олесона («Сорвиголова») стартует 17 февраля.

Свежие эпизоды расскажут, как проблемы перенаселения и расовой нетерпимости выльются в настоящие боевые действия прямо в центре людской метрополии. Инспектору Райкрофту Филострэту (Блум) и его возлюбленной Виньет (Делевинь) предстоит иметь дело с последствиями событий первого сезона.

Теги
ВидеоКарнивал Роу
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Источник фотографий: Depositphotos

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