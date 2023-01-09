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Анимационная фантастика «Панетон» закрыта на первом сезоне

Источник: AMC

Не только Warner Bros. без лишних сантиментов прощается со своими проектами, включая успевших получить продление. Стартовавшая прошлой осенью анимационная фантастика «Пантеон» по серии рассказов писателя-фантаста Кена Лю официально закрыта каналом AMC, хотя второй сезон уже готов. Вероятно, создатели попытаются пристроить его на другую платформу.

В первом сезоне страдающая от жесткости одноклассников Мэдди получает неожиданную помощь онлайн. Связавшийся с ней аноним оказывается её недавно почившим отцом, сознание которого оцифровали и загрузили в облачное хранилище. Дэвид — первая форма подобного существования, но далеко не последняя. Зреет связанный с новой технологией мировой заговор, грозящий спровоцировать новый вид мировой войны.

Сценаристом и шоураннером выступил Крэйг Сильверштейн («Поворот: Шпионы Вашингтона»), а Кен Лю консультировал проект. Анимацией занималась студия Titmouse.

Теги
Пантеон
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Источник фотографий: Depositphotos

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