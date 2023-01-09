Анимационная фантастика «Панетон» закрыта на первом сезоне

Не только Warner Bros. без лишних сантиментов прощается со своими проектами, включая успевших получить продление. Стартовавшая прошлой осенью анимационная фантастика «Пантеон» по серии рассказов писателя-фантаста Кена Лю официально закрыта каналом AMC, хотя второй сезон уже готов. Вероятно, создатели попытаются пристроить его на другую платформу.

В первом сезоне страдающая от жесткости одноклассников Мэдди получает неожиданную помощь онлайн. Связавшийся с ней аноним оказывается её недавно почившим отцом, сознание которого оцифровали и загрузили в облачное хранилище. Дэвид — первая форма подобного существования, но далеко не последняя. Зреет связанный с новой технологией мировой заговор, грозящий спровоцировать новый вид мировой войны.

Сценаристом и шоураннером выступил Крэйг Сильверштейн («Поворот: Шпионы Вашингтона»), а Кен Лю консультировал проект. Анимацией занималась студия Titmouse.