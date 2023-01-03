Рик Граймс и Мишон снова вместе за кадром спин-оффа «Ходячих мертвецов» (фото)

Самое время напомнить поклонникам знаменитой зомби-вселенной, что завершение основного сериала — ещё не повод грустить, ведь его персонажи разными дорогами возвращаются на малые экраны в многочисленных спин-оффах «Ходячих мертвецов». Вот и Данай Гурира сигнализирует о важном этапе подготовки к съёмкам их с Эндрю Линкольном мини-сериала.

Актриса запостила в своих соцсетях несколько закадровых снимков со своим экранным возлюбленным. Съёмочный процесс до сих пор безымянного проекта стартует в январе. Официального синопсиса у мини-сериала по-прежнему нет, но мы уже знаем со слов Гуриры, что зрителей ждёт «эпичная история любви».

Шоураннером будущей премьеры выступает отвечающий за экранную зомби-вселенную AMC Скотт М. Гимпл. Линкольн и Гурира состоят в команде исполнительных продюсеров.