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Пятый сезон «Йеллоустоуна» с Кевином Костнером вернётся на экраны летом (трейлер)

Оставшиеся семь эпизодов пятого сезона мегапопулярной семейной драмы с Кевином Костнером зрители увидят этим летом. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал трейлер продолжения пятого сезона «Йеллоустоуна», огласивший приблизительную дату возвращения неовестерна Тейлора Шеридана на малые экраны.

В многократном рейтинговом рекордсмене, повествующем о сложной жизни современных владельцев обширного ранчо в Монтане, снимаются Люк Граймс, Келли Райлли, Уэс Бентли, Коул Хаузер, Келси Эсбилл, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, Форри Дж. Смит, Деним Ричардс, Иэн Боэн, Финн Литтл, Райан Бингем, Джил Бирмингем, Джен Лэндон и Кэтрин Келли.

Теги
ВидеоЙеллоустоун
Комментарии (3)

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Сериалы
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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