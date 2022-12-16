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Харрисон Форд и его семейство на ретро-кадрах вестерна «Йеллоустоун: 1923»

До премьеры очередного сериала по вселенной «Йеллоустоуна» остаются считанные дни, но издание Entertainment Weekly ещё успевает внести свой вклад в его промо-кампанию — портал опубликовал серию атмосферных промо-снимков в стиле ретро к вестерну «Йеллоустоун: 1923».

На фотографиях запечатлено семейство Даттонов из 20-х годов прошлого века. В те времена во главе рода стояли Джейкоб Даттон (Харрисон Форд) и его верная и бесстрашная супруга Кара (Хелен Миррен).

Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923»

События приквела разворачиваются в 1923 году, во времена сухого закона и Великой депрессии. А Даттонам в числе прочих ставит палки в колёса безжалостный богач Дональд Уитфилд (Тимоти Далтон), владелец соседнего ранчо в Монтане.

Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923» Промо-арт сериала «Йеллоустоун: 1923»
Теги
ГалереяЙеллоустоун: 1923
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