Харрисон Форд и его семейство на ретро-кадрах вестерна «Йеллоустоун: 1923»

До премьеры очередного сериала по вселенной «Йеллоустоуна» остаются считанные дни, но издание Entertainment Weekly ещё успевает внести свой вклад в его промо-кампанию — портал опубликовал серию атмосферных промо-снимков в стиле ретро к вестерну «Йеллоустоун: 1923».

На фотографиях запечатлено семейство Даттонов из 20-х годов прошлого века. В те времена во главе рода стояли Джейкоб Даттон (Харрисон Форд) и его верная и бесстрашная супруга Кара (Хелен Миррен).

События приквела разворачиваются в 1923 году, во времена сухого закона и Великой депрессии. А Даттонам в числе прочих ставит палки в колёса безжалостный богач Дональд Уитфилд (Тимоти Далтон), владелец соседнего ранчо в Монтане.