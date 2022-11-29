Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают своё ранчо от злодея Тимоти Далтона в трейлере вестерна «Йеллоустоун: 1923»

Задолго до разборок семьи Джона Даттона с охочими до его земли недругами эту же самую землю защищали его предки Джейкоб Даттон и его супруга Кара Даттон. В сети появился трейлер сериала-приквела «Йеллоустоун: 1923» с Харрисоном Фордом, Хелен Миррен и Тимоти Далтоном. Очередной проект по вселенной Тейлора Шеридана стартует на Paramount+ 18 декабря.

События разворачиваются в 1923 году. В центре повествования предки современных Даттонов из начала XX века. Джейкобу и Каре, стоящим во главе семейства владельцев ранчо в Монтане, пришлось жить и выживать во времена сухого закона и Великой депрессии. Далтон играет безжалостного богача Дональда Уитфилда, владельца соседнего ранчо, покушающегося на владения Даттонов.

И постер: