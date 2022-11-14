Суровые Харрисон Форд и Хелен Миррен в тизере вестерна Тейлора Шеридана «Йеллоустоун: 1923»

Знакомьтесь с Джейкобом Даттоном и его супругой Карой Даттон поближе. Стриминговый сервис Parampunt+ выпустил дебютный тизер многосерийного вестерна «Йеллоустоун: 1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен. Очередной спин-офф от Тейлора Шеридана, расширяющего вселенную своей семейной драмы «Йеллоустоун» стартует на цифровой платформе 18 декабря.

События приквела разворачиваются в 1923 году. В центре повествования предки современных Даттонов из начале XX века. Джейкобу и Каре, стоящим во главе семейства владельцев ранчо, пришлось жить и выживать во времена сухого закона и Великой депрессии.