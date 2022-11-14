 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Мишель Йео и компания на фоне красивых пейзажей в тизер-трейлере «Ведьмака: Происхождения» Суперженщина Кейт Бекинсейл на первом кадре экшена «Чёрная канарейка» Кровососущий кроссовер: Блэйд и Дракула работают вместе в новой серии Рецензия и отзывы на фильм «На Западном фронте без перемен» «50 оттенков серого» с Петровым — стартовали съёмки эротической мелодрамы «Непослушная» (фото)
СЕРИАЛЫ
135
 
Прямая ссылка на новость:

Суровые Харрисон Форд и Хелен Миррен в тизере вестерна Тейлора Шеридана «Йеллоустоун: 1923»

Знакомьтесь с Джейкобом Даттоном и его супругой Карой Даттон поближе. Стриминговый сервис Parampunt+ выпустил дебютный тизер многосерийного вестерна «Йеллоустоун: 1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен. Очередной спин-офф от Тейлора Шеридана, расширяющего вселенную своей семейной драмы «Йеллоустоун» стартует на цифровой платформе 18 декабря.

События приквела разворачиваются в 1923 году. В центре повествования предки современных Даттонов из начале XX века. Джейкобу и Каре, стоящим во главе семейства владельцев ранчо, пришлось жить и выживать во времена сухого закона и Великой депрессии.

Теги
ВидеоЙеллоустоун: 1923
Комментарии

Ещё на эту тему

20Индиана Джонс и его любимая женщина на первых промо «Йеллоустоуна: 1923» Тейлора Шеридана

Тоже интересно

10«Чёрный Адам» и «Чёрная Пантера 2» забанены в Китае 0«Телеовощи» — прямая трансляция 0Рецензия и отзывы на сериал «Дом Дракона» 8В третьей серии «Дома Дракона» фанаты нашли VFX-ошибку (фото) 3Справедливость восстановлена: «Супер Майк 3» выйдет в широкий кинопрокат в 2023 году

Далее на КГ

1
Режиссёр фильма «Я — легенда» прокомментировал своё отношение к сиквелу
 0
Прогуляйтесь по пляжу под чарующий голос Чон Ын Джи в клипе A Journey to Myself
 0
Новые сериалы недели: новая жуткая мистика от авторов «Тьмы»
 1
Новые фильмы недели: «Зачарованная 2» с Эми Адамс, «Слон» с Павлом Прилучным и другие новинки кино
 0
Ветеран кей-попа БоА возвращается с новым альбомом (много фото)
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 7–13 ноября
 1
«Моя жизнь в качестве питомца Инукай-сан» — старый трейлер, но без цензуры
 1
«Маргинальный сервис» — анонс и тизер особо оригинального аниме от Cygames
 6
Анонимные тролли или режиссёр «Индианы Джонса 5»? Джеймс Мэнголд развеял слухи о провальности фильма
 1
«Тёмное собрание» — трейлер и другие подробности аниме в редком жанре хоррора
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
ИгрыАниме Первый трейлер аниме «Легенды Героев: Следы Холодной Стали — Северная Война»
 
Первый взгляд на Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в фильме по мотивам реального суда (трейлер)
 
Рейтинги «Дома Дракона» продолжают расти
 
Риэ из OnlyOneOf дебютирует сольно вслед за другими участниками группы
 
Князь Тьмы Юрий Колокольников и его сын Семён Трескунов в тизере комедии «Конец света»
 
Рецензия и отзывы на сериал «Андор»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
3ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 540: «Варвар», «На Западном фронте без перемен», трэш от Нила Маршалла, новый глава DC
 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
 
7ЕВА – 502: Зовите дрессировщика
 
2Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
 
3Ноль кадров в секунду – 445: Спермобиоз разума
 
10ЕВА – 501: (Не) скучающие божества
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru