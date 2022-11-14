Новые сериалы недели: новая жуткая мистика от авторов «Тьмы»

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Netflix

На пути в Новый Свет корабль с эмигрантами сталкиваются с дрейфующим посреди Атлантики судном «Прометей», считавшимся пропавшим. Героям предстоит столкнуться с кошмарными тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.

Создатели мистико-фантастического триллера «Тьма» готовы продолжать загадывать свои загадки зрителям. На этот раз прямо посреди штормового океана.