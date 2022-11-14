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Новые сериалы недели: новая жуткая мистика от авторов «Тьмы»

Источник: Netflix

Главной премьерой новое недели станет новый многосерийный проект немецких шоураннеров Барана бо Одара и Янтйе Фризе, прославившихся благодаря вышедшей на Netflix фантастике «Тьма». Свежий результат их сотрудничества со стриминговым гигантом — мистический триллер «1899 год».

Среда, 16 ноября

 
Сезон11
FX
Американская история ужасов American Horror Story

драма

В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак

Сюжет 11 сезона с подзаголовком «Нью-Йорк» (NYC) сосредоточится на ЛГБТ-сообществе Нью-Йорка 70-х. Представителям меньшинств придётся иметь дело с серийным убийцей.

Одиннадцатый сезон антологии ужасов Райана Мёрфи завершится десятым эпизодом Requiem 1981/1987 Part Two.

Видео

Четверг, 17 ноября

 
Премьера+
Netflix
1899 год 1899

ужастик

В ролях Андреас Пьетшманн, Эмили Бичем, Йонас Блоке, Янн Гаэль, Мигель Бернардо, Лукас Люнггор Тённесен

Создатель Янтйе Фризе, Баран бо Одар

На пути в Новый Свет корабль с эмигрантами сталкиваются с дрейфующим посреди Атлантики судном «Прометей», считавшимся пропавшим. Героям предстоит столкнуться с кошмарными тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.

Создатели мистико-фантастического триллера «Тьма» готовы продолжать загадывать свои загадки зрителям. На этот раз прямо посреди штормового океана.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Мёртв для меня Dead To Me

комедия

В ролях Кристинв Эпплгейт, Линда Карделлини, Джеймс Марсден, Эдвард Эснер, Брендон Скотт, Макс Дженкинс

Создатель Лиз Фельдман

В центре истории — скорбящая и язвительная вдова Джен и свободолюбивая оптимистка Джуди, которая тоже недавно пережила тяжёлую утрату. Невзирая на разность характеров, главные героини становятся сёстрами по несчастью, и Джуди отчаянно пытается защитить Джен от шокирующей правды, которая может навсегда разрушить её жизнь.

Видео

Воскресенье, 20 ноября

 
Сезон11
AMC
Ходячие мертвецы The Walking Dead

боевик, драма, триллер

В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён

Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт

После того как на Землю обрушилась масштабная зомби-эпидемия, шерифу Рику Граймсу вместе с домочадцами и группой выживших пришлось отправиться на поиски места, где бы им не угрожало столкновение с бродячими мертвецами. Главный герой делает всё для того, чтобы спасти своих родных, но оказывается, что для этого мало найти территорию, свободную от зомби, поскольку всепоглощающий страх спасшихся от эпидемии людей и вызванная им жестокость намного опаснее.

Уходит эпоха — завершается знаменитая зомби-драма по комиксам Роберта Киркмана. Финальная серия одиннадцатого сезона и сериала получила очень подходящее название Rest In Peace.

Видео

Теги
Превью
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