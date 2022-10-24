Тайны и безумие — вышел трейлер хоррора «1899 год» от создателей «Тьмы»

А где все? И что за жуткая чертовщина творится на этом брошенном корабле? Потоковый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер мистического хоррора «1899 год», но это не слишком-то помогает разобраться в происходящем. Впрочем, на это и ставят создатели головоломного ужастика «Тьма» Янтйе Фризе и Баран бо Одар, готовые загадывать зрителям новые загадки — теперь посреди океана.

Восьмисерийный первый сезон выходит на экраны 17 ноября.

Нас ждёт жуткая и запутанная об эмигрантах, отправившимися на поиски лучшего будущего из Лондона в Нью-Йорк. На пути в Новый Свет их корабль «Цербер» сталкиваются с дрейфующим посреди Атлантики судном «Прометей», считавшимся пропавшим. Героям предстоит столкнуться с кошмарными тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.