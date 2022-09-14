Ужастик «1899 год» показал свой загадочный постер

Создатели немецкой «Тьмы» продолжают нагонять интригу — стриминговый сервис Netflix презентовал тизерный постер свежего творения творческого дуэта под названием «1899 год». Плакат красноречиво намекает на некую треугольную тайну прямо посреди океана. По сути же перед нами алхимический символ воды, превращаемый полоской надписи-слогана в символ земли, уже мелькавший в одном из первых тизеров сериала.

Даты выхода у проекта, представьте себе, по-прежнему нет, но премьера, если верить плакату, всё так же близка.

Восьмисерийный мистический хоррор Янтйе Фризе и Барана бо Одара рассказывает о корабле с эмигрантами, отправившимися на поиски лучшего будущего из Лондона в Нью-Йорк. На пути в Новый Свет они сталкиваются с дрейфующим судном, считавшимся пропавшим. Тут-то и начинаются неприятности. Героям предстоит столкнуться с ужасающими тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.