Ужасы «1899 года» в тизере сериала от авторов «Тьмы»

Создатели мозголомного мистического триллера «Тьма» представляют своё новое творение. В рамках Geeked Week состоялась презентация официального тизера хоррора «1899 год», после просмотра которого возникает множество вопросов, на которые будет отвечает восьмисерийная постановка. Правда, когда это случится, неизвестно. Видеосервис Netflix пока не сообщает дату премьеры сериала

Мистический ужастик Янтйе Фризе и Барана бо Одара рассказывает о корабле с европейскими эмигрантами, отправившимися в поисках лучшего будущего из Лондона в Нью-Йорк. На пути к берегам США они сталкиваются с дрейфующим судном, считавшимся пропавшим. Само собой, ничего хорошего эта неожиданная встреча им не принесёт. И по ходу дела участники событий столкнуться с тайнами, указывающими на то, что главные герои связаны между собой событиями из прошлого.