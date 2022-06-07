Келебримбор и молодая Галадриэль на кадрах эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Журнал Empire — издание-монополист по выпуску эксклюзивов, посвящённых «Властелину колец. Кольцам власти», — публиковал два свежих снимка из многосерийного эпического-фэнтези, премьеры которого запланирована на 2 сентября.

На первом кадре эльф Келебримбор — владыка Эрегиона и внук Феанора. Он создатель трёх эльфийских колец власти, мечтавший достичь в своём искусстве славы деда, что привело его на скользкую дорожку служения Тёмному Властелину.

А тут у нас закадровое фото с молодой эльфийской воительницей Галадриэль, которой ещё только предстоит обрести мудрость и влияние.