«Властелин колец. Кольца власти» показал снежного тролля на свежем кадре из сериала

Журнал Empire продолжает радовать свежими эксклюзивными материалами тех поклонников вселенной Дж. Р. Р. Толкина, которые искренне ждут многосерийной премьеры под названием «Властелин колец. Кольца власти». Вдогонку к предыдущим промо, среди которых затесался концепт-арт снежного тролля, опубликован кадр, где этот самый тролль предстаёт «во плоти».

Эпическое фэнтези приквельной природы, за которое отвечают шоураннеры и сценаристы Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман, с помпой стартует на стриминговом сервисе Amazon 2 сентября.

Внушительный актёрский состав сериала возглавляют Морфидд Кларк, Роберт Арамайо, София Номвете, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади и Ленни Генри.