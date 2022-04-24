Первый сезон «Властелина колец: Колец власти» обошёлся почти в $ 500 млн

Звание самого дорогого сериала в истории у приквела «Властелина колец» ещё долго никто не отберёт. А на днях инсайдеры выяснили кое-какие уточняющие данные, проливающие свет на то, какие средства Amazon израсходовал на первый сезон эпика «Властелин колец: Кольца власти». Совокупный бюджет сериала (ходили слухи о едва ли не гарантированных пяти сезонах), включая права на экранизацию, оценивается в $ 1 млрд.

На премьерный сезон из восьми серий, по информации Variety, потрачено $ 465 млн (примерно по $ 58 на эпизод). В эту сумму, говорят, включены средства, потраченные на запуск всего проекта, поэтому ожидается, что дальнейшие сезоны эпического фэнтези обойдутся дешевле. Вдобавок продолжение будут снимать в Великобритании, куда съёмки переведут из родной для франчайза Новой Зеландии, что тоже поможет снизить стоимость затрат на производство.

Ну а стоила ли затея таких грандиозных финансовых вливаний или нет, зрители по всему миру будут решать для себя этой осенью — масштабная премьера сказания о велики событиях Второй эпохи Средиземья состоится 2 сентября.