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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

Первый сезон «Властелина колец: Колец власти» обошёлся почти в $ 500 млн

Источник: Amazon

Звание самого дорогого сериала в истории у приквела «Властелина колец» ещё долго никто не отберёт. А на днях инсайдеры выяснили кое-какие уточняющие данные, проливающие свет на то, какие средства Amazon израсходовал на первый сезон эпика «Властелин колец: Кольца власти». Совокупный бюджет сериала (ходили слухи о едва ли не гарантированных пяти сезонах), включая права на экранизацию, оценивается в $ 1 млрд.

На премьерный сезон из восьми серий, по информации Variety, потрачено $ 465 млн (примерно по $ 58 на эпизод). В эту сумму, говорят, включены средства, потраченные на запуск всего проекта, поэтому ожидается, что дальнейшие сезоны эпического фэнтези обойдутся дешевле. Вдобавок продолжение будут снимать в Великобритании, куда съёмки переведут из родной для франчайза Новой Зеландии, что тоже поможет снизить стоимость затрат на производство.

Ну а стоила ли затея таких грандиозных финансовых вливаний или нет, зрители по всему миру будут решать для себя этой осенью — масштабная премьера сказания о велики событиях Второй эпохи Средиземья состоится 2 сентября.

Теги
Властелин колец. Кольца властиAmazon
Комментарии (13)

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Источник фотографий: Depositphotos

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