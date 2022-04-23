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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Дж. К. Симмонс и Сисси Спейсек хранят невероятную тайну в трейлере фантастики «Ночное небо»

Пенсионеры и тайная комната. Стриминговый сервис Amazon опубликовал трейлер многосерийной фантастической драмы «Ночное небо» с Дж. К. Симмонсом и Сисси Спейсек в главных ролях. Премьера сериала запланирована на 20 мая.

Ирен Йорк (Спейсек) и её супруг Франклин (Симмонс) уже очень давно хранят невероятную тайну — много лет назад у себя на заднем дворе они обнаружили помещение с порталом, ведущим на другую планету. Они так и не решились никому рассказать о своей находке, но однажды в их жизни появляется таинственный незнакомец (Чай Хансен), а их давнее открытие оказывается чем-то куда более значимым, чем они могли себе вообразить.

Создателем выступает Олден Миллер, который также значится исполнительным продюсером проекта совместно с его шоураннером Дэниелом С. Коннели. Производством заведуют Amazon Studios и Legendary Television.

И постер:

Постеры сериала «Ночное небо»
Теги
ВидеоНочное небоТрейлерПостер
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Источник фотографий: Depositphotos

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