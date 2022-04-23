Мастер-джедай и его световой меч на промо «Оби-Вана Кеноби»

Легендарный мастер-джедай и его верное оружие украсили собой эксклюзивные обложки профильного издания Total Film, активно готовящегося к майской премьере сериала «Оби-Ван Кеноби». К этому знаменательному событию готовятся и поклонники франчайза, а ждать осталось чуть больше месяца — премьера состоится на цифровой платформе Disney+ 27 мая.

В мини-сериале успевший пристроить юных Скайуокеров в надёжные руки Оби-Ван (Юэн Макгрегор) обживается на Татуине и грустит о последствиях дуэли на Мустафаре. Тем временем изувеченный Энакин Скайуокер (Хейден Кристенсен) завершает свою трансформацию в наводящего ужас на галактику лорда ситхов Дарта Вейдера.