Оби-Ван и Дарт Вейдер на свежем промо сериала «Оби-Ван Кеноби»

В сети появился свежий промо-арт к долгожданной многосерийной премьере по миру «Звёздных войн» — красочный баннер «Оби-Вана Кеноби» с ключевыми персонажами. На плакате мастер-джедай в исполнении Юэна Макгрегора и Дарт Вейдер (Хейден Кристенсен). Неизвестные страницы из трагической истории бывших друзей начнём листать 27 мая.

События мини-сериала разворачиваются после произошедшего в «Звёздных войнах: Мести ситхов». Переживающий самое большое поражение в своей жизни Кеноби скрывается на Татуине. Меж тем охота на джедаев продолжается по всей галактике, и по следам уцелевших членов ордена идут верные слуги Империи.

Сериал от режиссёра Деборы Чоу («Мандалорец») и сценариста Джоби Харольда («Меч короля Артура»)