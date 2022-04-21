Илон Маск назвал главную причину провала Netflix: слишком много повестки

Netflix переживает не лучшие времена: после публикации квартального отсчета, раскрывшего потерю подписчиков, акции компании обвалились уже на 39%. И, кажется, это только начало.

Стриминг-гиганта не пнул только ленивый (и поделом). Но пока руководство сочиняет левые причины такого провала, Илон Маск без обиняков указал на истинный корень всех бед — слишком много либеральной повестки! Но мы это знали и без него.

Повесточный вирус головного мозга (the woke mind virus) сделал Netflix несмотрибельным.

Маск также согласился с фанатами, назвавшими повестку главной угрозой цивилизации и посетовавшими, что она сейчас повсюду, и что слепое следование трендами порождает сплошной мусор.

За первый квартал убыль подписчиков Netflix составила 200 тысяч при прогнозируемом росте в несколько миллионов. А ведь картина могла быть совсем иной, не уйди стриминг-гигант с российского рынка, который по официальным данным составлял 700 тысяч человек.