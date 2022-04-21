 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новые сериалы недели: мистический неовестерн «Внешний круг» с Джошем Бролином «Морбиус» впился в шею домашнего проката и грозится высосать $ 40 млн Съёмки спин-оффа «Соколиного глаза» про Эхо стартуют в ближайшее время «Метро 2033» Глуховского на производственной паузе Оптимус Прайм и стальные звери на свежих промо «Трансформеров: Восхождения звероботов»
8
КИНО
СЕРИАЛЫ
1 394
 
Прямая ссылка на новость:

Илон Маск назвал главную причину провала Netflix: слишком много повестки

Источник: Marvel Studios

Netflix переживает не лучшие времена: после публикации квартального отсчета, раскрывшего потерю подписчиков, акции компании обвалились уже на 39%. И, кажется, это только начало.

Стриминг-гиганта не пнул только ленивый (и поделом). Но пока руководство сочиняет левые причины такого провала, Илон Маск без обиняков указал на истинный корень всех бед — слишком много либеральной повестки! Но мы это знали и без него.

Повесточный вирус головного мозга (the woke mind virus) сделал Netflix несмотрибельным.

Маск также согласился с фанатами, назвавшими повестку главной угрозой цивилизации и посетовавшими, что она сейчас повсюду, и что слепое следование трендами порождает сплошной мусор.

За первый квартал убыль подписчиков Netflix составила 200 тысяч при прогнозируемом росте в несколько миллионов. А ведь картина могла быть совсем иной, не уйди стриминг-гигант с российского рынка, который по официальным данным составлял 700 тысяч человек.

Комментарии (8)

Ещё на эту тему

16Акции Disney и Warner Bros. обвалились вслед за падением акций Netflix 55Стремительное падение Netflix: потеря подписчиков и 20%-й обвал акций 2Люцифер, Люси Лью и котики — Netflix задумал экранизацию игры «Взрывные котята»

Тоже интересно

12Патч 1.5 для Cyberpunk 2077 оказался куда больше и важнее, чем можно было надеяться 5Новые фильмы 14–20 февраля 2022 года: «Камон Камон», «Однажды в пустыне» и другие новинки кино 14«Его костюм — полный отстой» — Чарли Кокс рассказал, как относится к Сорвиголове Бена Аффлека 6На Netflix появится российский сериал об исчезновении ребёнка в закрытом городе 7Вооружена и прекрасна: новая главная героиня «Бриджертонов» на свежих кадрах второго сезона

Далее на КГ

0
КГ играет: Tormented Souls, часть 4
 8
Совсем неигрушечная история! Грандиозные космические приключения в новом трейлере «Базза Лайтера»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 2
Ghostbusters VR, Among Us VR и новый режим для Resident Evil 4 — подробности презентации Meta Quest 2
 5
Создатель Горра Убийцы богов защищает внешний вид Кристиана Бэйла в «Торе: Любовь и гром»
 11
Джонни Депп так и не посмотрел «Пиратов Карибского моря»
 9
Будущее «Фантастических тварей» под вопросом — Warner Bros. пока не приняла решение о продолжении
 1
«Мне бы пригодился Мститель» — Доктор Стрэндж просит помощи у Ванды в новом психоделическом ролике
 3
«Приключения Паддингтона 2» довели Николаса Кейджа и Педро Паскаля до слёз (видео)
 8
«Человек-паук: Через вселенные 2» стал чуть дальше от зрителей
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 418: Слишком длинный х... меч
 
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 440: Мучения не заканчиваются
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 511: «Все старые ножи» и «Боги хеви-метала»
 
2Ноль кадров в секунду – 417: Генератор Лар
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru