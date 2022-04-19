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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Люцифер, Люси Лью и котики — Netflix задумал экранизацию игры «Взрывные котята»

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix одобрил разработку анимационного сериала «Взрывные котята» по одноимённой карточной игре о взрывоопасных пушистиках. Многосерийному проекту уже и актёрский состав озвучивания подобрали. Свои голоса персонажам сериала подарят Том Эллис («Люцифер»), Люси Лью («Элементарно»), Абрахам Лим, Элли Маки, Марк Прокш и Сашир Замата. Премьеру обещают в следующем году.

Адаптация популярной игры расскажет об извечной борьбе рая и ада, достигшей знаменательного момента, когда бог и дьявол отправляются на грешную землю в виде упитанных домашних котов. Эпическое противостояние выходит на новый уровень. И несложно догадаться, кому досталась партия пушистого хозяина преисподней.

Шоураннерами числятся Шейн Косаковский и Мэттью Инман. За производство отвечает анимационная компания исполнительных продюсеров мультсериала Майка Джаджа и Грега Дэниелса — Bandera Entertainment.

Теги
Взрывные котятаNetflix
Комментарии (2)

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