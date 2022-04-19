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Мужчины сходят с ума от огромных талантов Эмми Россам в трейлере драмы «Анджелина»

Эмми Россам, претерпевшие серьёзные изменения во внешности ради главной роли в мини-сериале «Анджелина», готовится покорять зрителей, точно так же, как некогда её героиня покорила Лос-Анджелес — премьеры намечена на 19 мая.

Основанная на реальных событиях драма расскажет о восхождении на самую вершину голливудских холмов простой дочери польских эмигрантов Рене Голдберг. Не в меру амбициозная девушка буквально сделала себя сама, став легендой лос-анджелесских билбордов по имени Анджелина.

Вместе с Россам в сериале от Peacock снимаются Мартин Фриман, Алекс Карповски, Джефферсон Холл, Лукас Гейдж, Чарли Роу, Майкл Ангарано и Молли Эфраим.

Теги
ВидеоАнджелина
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Источник фотографий: Depositphotos

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