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Непохожая на себя (в плохом смысле) Эмми Россам на съёмках сериала о секс-символе 80-х

Продолжаются съёмки сериала потокового сервиса Peacock «Анджелина», о котором мы знаем только благодаря Эмми Россам в главной роли («Бесстыдники»). Вот только образ актрисы здесь далёк от того, к которому все привыкли и на который рассчитывали.

Россам играет легенду лос-анджелесских билбордов 80-х Анджелину — дочь польских эмигрантов, решившую своим телом продолжить себе дорогу к славе. Она выкрасилась в блондинку, сделала грудь и разместила себя на всех рекламных щитах города ангелов — сработало.

Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина»

В восьмисерийном проекте также снимаются Мартин Фриман, Алекс Карповски, Джефферсон Холл, Лукас Гейдж, Чарли Роу, Майкл Ангарано и Молли Эфраим.

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ГалереяАнджелина
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Источник фотографий: Depositphotos

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