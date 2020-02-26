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Неузнаваемая Эмми Россам на закадровых фото мини-сериала «Анджелина»

Зрители, понадеявшиеся, что Эмми Россам в образе знаменитой модели с билбордов будет выглядеть сногсшибательно, в целом не ошибутся. Сногсшибательно в плане перевоплощения — это уж наверняка. Съёмки мини-сериала «Анджелина», куда недавно, к слову, записался Мартин Фриман («Шерлок»), продолжаются в Калифорнии, где местные фотоохотники и застали исполнительницу титульной партии в образе. Узнать Россам в парике и пластическом гриме практически невозможно.

Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина»

В основе восьмисерийной драмы — журналистское расследование Гари Баума из The Hollywood Reporter, посвящённое амбициозной Рене Голдберг. В погоне за славой дочь польских эмигрантов из Лос-Анджелеса назвалась Анджелиной, кардинально сменила имидж и нашла своё призвание, став женщиной-тайной — легендарной моделью лос-анджелесских билбордов.

Россам также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Голдберг, Сэмом Эсмейлом («Мистер Робот») и Чедом Гамильтоном. Драма будет выходить на цифровой платформе Peacock, но датой выхода пока не обзавелась.

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Анджелина
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