Эмми Россам показала горячее фото своей героини из мини-сериала «Анджелина»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актриса, режиссёр и продюсер Эмми Россам, оставив позади «Бесстыдников», всё это время не покладая рук работала над своим новым проектом — мини-сериалом «Анджелина», и вчера в своём твиттере опубликовала первые плоды своих стараний — снимок, где она позирует в образе титульной героини истории.

Драма, основанная на журналистском расследовании Гари Баума из The Hollywood Reporter, расскажет об урождённой Рене Голдберг — амбициозной дочери польских эмигрантов из Лос-Анджелеса. Девушка взяла себе псевдоним Анджелина, выкрасилась в блондинку и ушла в модели, по прошествии лет удостоившись статуса иконы лос-анджелесских билбордов.

Россам играет главную роль, а также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Сэмом Эсмейлом («Мистер Робот») и Чедом Гамильтоном.