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«Алита», «Игра престолов», «Мандалорец» и «Мстители» — VFX Society огласило номинантов на премии за лучшие спецэффекты

Общество специалистов по визуальным эффектам (Visual Effects Society или VES), объединяющее более 2700 профессионалов из 30 стран, огласило список собственных номинантов на специальную ежегодную премию VES Awards 2020. 18-я по счёту торжественная церемония награждения лауреатов состоится 29 января в Лос-Анджелесе.

Лучшие спецэффекты в художественном фильме:

Лучшие вспомогательные спецэффекты в художественном фильме:

Лучшие спецэффекты в анимационном фильме:

Лучшие спецэффекты в эпизоде художественного сериала:

Лучшие вспомогательные спецэффекты в эпизоде художественного сериала:

Лучший анимированный персонаж в художественном фильме:

Лучший персонаж в анимационном фильме:

Лучший анимированный персонаж в эпизоде художественного сериала:

Лучшие практические эффекты в игровом/анимационном проекте:

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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