«Алита», «Игра престолов», «Мандалорец» и «Мстители» — VFX Society огласило номинантов на премии за лучшие спецэффекты

Общество специалистов по визуальным эффектам (Visual Effects Society или VES), объединяющее более 2700 профессионалов из 30 стран, огласило список собственных номинантов на специальную ежегодную премию VES Awards 2020. 18-я по счёту торжественная церемония награждения лауреатов состоится 29 января в Лос-Анджелесе.
Лучшие спецэффекты в художественном фильме:
Лучшие вспомогательные спецэффекты в художественном фильме:
Лучшие спецэффекты в анимационном фильме:
Лучшие спецэффекты в эпизоде художественного сериала:
- «Игра престолов» (эпизод The Bells)
- «Тёмные начала» (эпизод The Fight to the Death)
- «Леди и Бродяга»
- «Затерянные в космосе» (эпизод Ninety-Seven)
- «Очень странные дела» (эпизод Chapter Six: E Pluribus Unum)
- «Мандалорец» (эпизод The Child)
Лучшие вспомогательные спецэффекты в эпизоде художественного сериала:
- «Чернобыль» (эпизод 1:23:45)
- «Жить с самим собой» (эпизод Nice Knowing You)
- «Видеть» (эпизод Godflame)
- «Корона» (эпизод Aberfan)
- «Викинги» (эпизод What Happens in the Cave)
Лучший анимированный персонаж в художественном фильме:
- «Алита: Боевой ангел» (Алита)
- «Мстители: Финал» (Умный Халк)
- «Гемини» (Джуниор)
- «Король Лев» (Шрам)
Лучший персонаж в анимационном фильме:
- «Холодное сердце 2» (дух воды Нокк)
- «Клаус» (Джеспер)
- «Потерянное звено» (Сьюзен)
- «История игрушек 4» (Бо Пип)
Лучший анимированный персонаж в эпизоде художественного сериала:
- «Леди и Бродяга» (Бродяга)
- «Очень странные дела» (Монстр)
- «Мандалорец» (Грязерог)
- «Академия Амбрелла» (Пого)
Лучшие практические эффекты в игровом/анимационном проекте:
Полный список номинантов можно посмотреть здесь.