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Добро пожаловать на Avenue 5 — экскурсия по космическому отелю с Заком Вудсом

Комедия «5 авеню» от HBO и подарившего миру «Вице-президента» Армандо Ианнучи продолжает заманивать зрителей на борт фешенебельного комического отеля Avenue 5 под чутким руководством капитана Хью Лори. А в роли услужливого экскурсовода выступает Джаред Данн Зак Вудс:

Действие сериала разворачивается в недалёком будущем на борту туристического космолайнера, команда которого отчаянно пытается справится с бесконечными трудностями и неполадками во время круиза. Компанию Лори и Вудсу составят Джош Гад, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс и Сьюзи Накамура.

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Видео 5 авеню
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