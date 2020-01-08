Добро пожаловать на Avenue 5 — экскурсия по космическому отелю с Заком Вудсом

Комедия «5 авеню» от HBO и подарившего миру «Вице-президента» Армандо Ианнучи продолжает заманивать зрителей на борт фешенебельного комического отеля Avenue 5 под чутким руководством капитана Хью Лори. А в роли услужливого экскурсовода выступает
Джаред Данн Зак Вудс:
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Действие сериала разворачивается в недалёком будущем на борту туристического космолайнера, команда которого отчаянно пытается справится с бесконечными трудностями и неполадками во время круиза. Компанию Лори и Вудсу составят Джош Гад, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс и Сьюзи Накамура.