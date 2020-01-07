Первый взгляд на будни игровых разработчиков в трейлере комедии «Мифический квест: Пир воронов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер многосерийной комедии «Мифический квест: Пир воронов» от создателей и участников знаменитого ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» Роба Макэлхенни и Чарли Дэя. Премьера состоится 7 февраля.

Это история о закулисной жизни студии-разработчика видеоигр. Само собой, предметом исследования является не только процветающая индустрия, но и крайне непростые взаимоотношения сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственным взглядами на рабочий процесс.

В сериале помимо Роба Макэлхенни снимаются Дэни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч и другие. Макэлхенни и Дэй вместе написали сценарий и числятся исполнительными продюсерами сериала. Производственный процесс курируют 3 Arts Entertainment и Ubisoft.