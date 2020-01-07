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Джон Кэздан приступил к работе над многосерийным сиквелом фильма «Виллоу»

Прошлой весной стало известно, что в разработке у потокового сервиса Disney+ может появиться многосерийный проект по полнометражному фэнтези Джорджа Лукаcа «Виллоу». А нынче слухи официально подтвердились — сценарист Джон Кэздан опубликовал в своём твиттере лаконичное сообщение с многозначительным фото.

В общем, работа над сценарием многосерийного сиквела официально начата.

Вышедшее в 1988 году приключенческое фэнтези с Уорвиком Дэвисом, Джоанн Уолли и Вэлом Килмером поведало о скромном фермере и начинающем волшебнике Виллоу, который помогает защитить от могущественной злой колдуньи новорождённую девочку Элору, которой предначертано погубить волшебницу-тиранку Бавморду.

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