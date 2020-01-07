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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Люцифер» нашёл актёра на роль Бога

Пятый сезон сверхъестественного процедурала «Люцифер» наконец покажет во плоти того, о ком так долго говорил, но оставлял за кадром. Отец главного героя и Бог собственной персоной предстанет в облике актёра Денниса Хейсбёрта («24 часа»).

Ранее зрители лишь раз слышали голос Создателя в исполнении автора персонажа Нила Геймана, и однажды за Бога приняли героя Тимоти Омандсона. С тех пор Он сильно изменился, как видим.

Приключения Люцифера Морнингстара (Том Эллис), покинувшего Ад, чтобы расследовать преступления в Лос-Анджелесе на пару с очаровательным детективом Хлоей Декер (Лорен Джерман), завершатся на потоковом сервисе Netflix в двух частях по восемь эпизодов каждая.

В проекте шоураннеров Илди Модрович и Джо Хендерсона также снимаются Эйми Гарсиа, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и другие.

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